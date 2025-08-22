「ミス・ワールド・ジャパン2025」ファイナリスト発表会見が22日、都内で行われ、ファイナリスト34人（2人欠席）が意気込みなどを語った。桜美林大芸術文化学群4年の垂石瑚子さん（22）は高校3年だった21年大会以来、4年ぶりに再挑戦する。代表者が日本や世界で活躍する姿に刺激を受けたといい「私は何ができるのだろうという思いがありました。自分はエンターテインメントを愛していて、エンタメを通じてつながりあって思い合って