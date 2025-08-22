世界最大のミスコンテスト「ミス・ワールド・ジャパン2025」のファイナリスト発表会見が22日、東京・歌舞伎座タワーで開催され、ファイナリスト32人が出席した。東京都出身の高校生、志賀南美さん（17）は「貧困や紛争で学校に通えない子どもたちを支援したい。17歳で、子どもと大人の両方の観点から物事をとらえられる。ミス・ワールドになって、今だからこそ発信できるメッセージや感性を世界に発信していきたいです」と意気込ん