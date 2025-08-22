地元の福島市で行われた大相撲の夏巡業で、兄の若元春（左）との取組に臨む若隆景大相撲の夏巡業は22日、福島市で行われ、同市出身の関脇若隆景が大きな歓声を浴びた。大関昇進を目指す秋場所（9月14日初日・両国国技館）に向け「持ち味である下からの攻めを、どんどん出していきたい」と意気込んだ。相撲を取る稽古は行わなかったものの、5歳の長男と一緒に土俵入りするなどリラックスした表情。土俵上であいさつした福島市の