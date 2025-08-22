２１日、第７回山西文化産業博覧交易会でロボット犬と交流する子ども。（太原＝新華社記者／楊晨光）【新華社太原8月22日】中国山西省太原市で21日、第7回山西文化産業博覧交易会が開幕し、世界30カ国以上の約2千社が出展した。会期は25日まで。２１日、第７回山西文化産業博覧交易会でライブ配信をするスタッフ。（太原＝新華社記者／楊晨光）２１日、第７回山西文化産業博覧交易会で、「榫卯（しゅんぼう）構造」と呼ば