立憲民主党の小沢一郎氏は１１日に自身Ｘ（旧ツイッター）を更新。この日、総務省が発表した７月の消費者物価指数（ＣＰＩ）について言及した。家庭における消費するものやサービスの値動きをチェックする消費者物価指数。総務省によると変動が大きい生鮮食品を除いた指数が昨年２０２４年の同じ月よりも３・１％上昇した。お米類は上昇率が９０・７％と高い水準。ほかにも鶏肉やチョコレートなどの上昇も目立ち、食料品の全