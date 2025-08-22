台風12号の通過に伴って猛烈な雨が降り、近くの川が氾濫した鹿児島県南さつま市では住民の皆さんが復旧作業に追われています。中継です。◇甚大な浸水被害があった南さつま市です。こちらの住宅でも、床上浸水の被害がありました。入り口には、泥にまみれた家財道具が山積みになっています。南さつま市は21日の台風とは対照的に、きょう一日厳しい暑さとなりました。この暑さの中、被害を受けた住民の皆さんは、きょう一日、