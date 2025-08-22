【WWE】RAW（8月18日・日本時間19日／ペンシルベニア州・フィラデルフィア）【映像】女子レスラーのキックをモロ被弾日本人男子スーパースターが女子レスラーの強烈な蹴りをまさかのモロ被弾。ド派手に一回転する衝撃の光景が発生。あまりに理不尽な出来事に「とばっちりやん」「情けないｗ」など驚きと同情の声が相次いだ。女子インターコンチネンタル王座戦。王者ベッキー・リンチと挑戦者ナタリアの一戦に、最近ナタリアと