NEXZの初の関西特番『NEXZとCafeへ』（MBS／TBS系）が、9月30日深夜0時26分より、4週にわたって放送される。 （関連：NEXZ、次の時代を切り拓いていくという覚悟初の日本武道館公演で示す7人とファンとの絆） 本番組は、メンバー全員が甘いもの好きな“スイーツ男子”であるNEXZが、関西出身のメンバー3人を各チームに振り分け、大阪の有名カフェでスイーツを学ぶ。スイーツ店 クラブ