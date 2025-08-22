８月２０日夜に神戸市中央区のマンションで、住人の２４歳の女性が男に刃物で刺され、殺害された事件。マンション近くの駐車場から、血のついた刃物が見つかっていたことがわかりました。２０日午後７時半ごろ、神戸市中央区磯辺通のマンションで、住人の女性（２４）が血を流して倒れているのが見つかり、病院で死亡が確認されました。死因は、胸を刃物で刺されたことによる失血死でした。亡くなった女性は大手保険会社の