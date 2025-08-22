きょう山形県鶴岡市の市街地近くの畑でクマの食害が相次いで確認されました。 【写真を見る】スイカやモモが食い荒らされ...鶴岡市でクマの食害相次ぐ19日市街地出没クマと同じ個体か（山形） 市は、出没したクマが、おととい市街地で目撃されたクマと同じ個体で、再び街に出没する可能性があるとして注意を呼びかけています。 鶴岡市によりますときょう午前４時半ごろ、鶴岡市大半田（だいはんだ）地内の畑でスイカが食い荒