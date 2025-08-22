きょう午前、山形県鶴岡市で車５台が絡む玉突き事故がありました。 【写真を見る】鶴岡市で車5台が絡む玉突き事故男性1人が軽いケガ（山形） この事故で男性１人が病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。 警察や消防によりますと、きょう午前１０時ごろ、鶴岡市美咲町で「玉突き事故があった」などと事故を目撃した人から警察に通報がありました。 現場では乗用車など車５台が衝突したということです。 この