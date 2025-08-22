◆パ・リーグ楽天―オリックス（２２日・楽天モバイルパーク）スタメンが発表された。前日２１日の日本ハム戦（エスコンフィールド）で右手に死球を受け、途中交代となった太田椋内野手は「３番・二塁」で先発。幸いにも大事には至らなかったとみられ、打線の中心での奮起が期待される。以下、両チームのスタメン。【オリックス】１番・中堅広岡２番・ＤＨ西川３番・二塁太田４番・右翼杉本５番・左翼中川６番・遊撃