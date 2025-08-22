巨人は２２日、田中将大投手の日米通算２００勝を応援するため、ファンから寄せられた写真を使用して１枚のモザイクアートを作成する企画を実施すると発表した。対象はＧＩＡＮＴＳＩＤ保有者と、田中将が１１シーズン在籍していた楽天の公式ファンクラブ「ＣＬＵＢＥＡＧＬＥＳ」メンバー・「ＥＧＯＯＤボーナス」会員で、２２日から２６日まで募集する。完成したモザイクアートは２００勝達成後に田中将本人に贈呈す