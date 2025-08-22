制帽をかぶらず業務に当たる相模鉄道の車掌＝横浜駅「災害級の暑さ」が続く今夏、鉄道員の象徴ともいえる制帽の着用を省略する事業者が増えている。乗務員が熱中症で倒れた事例などを踏まえた苦肉の策だ。ただ利用者からの視認性や規律維持の観点から「脱帽」に慎重な会社もあり、対応が分かれている。◆乗務員に好評「よし！」。列車最後部の車掌は制帽をかぶらず指さし確認を行う。相模鉄道は今夏、暑さ対策で、運転士や車掌