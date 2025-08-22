世界最大のミスコンテスト「ミス・ワールド・ジャパン2025」のファイナリスト発表会見が22日、東京・歌舞伎座タワーで開催され、ファイナリスト32人が出席した。福島県出身でIT業の営業職をしている坂上梨里香さん（26）は初の福島県代表。「14年前に東日本大震災を経験した痛みから、防災について世界へ発信していきたい。震災で得た教訓と国をも守る強い思いを軸に、日本代表を目指していきたいと思います」と意気込んだ。自身の