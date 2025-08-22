XJAPANのYOSHIKI（年齢非公表）が22日、グランドハイアット東京で会見を行い、11月20日に世界遺産に登録されているサウジアラビアの遺跡「Hegra（ヘグラ）」でコンサートを開催することを発表した。YOSHIKIはテレビアニメ「ダンダダン」に登場したビジュアル系メタルバンドの曲がXJAPANの曲に酷似しているとが話題となっている件についても言及した。自身もSNSで酷似を指摘しており「僕もびっくりしちゃって。もうちょっと