郵便配達のバイク＝東京都内日本郵便は22日、バイクの配達員に対する酒気帯びの有無を確認する点呼業務で、集配を担う全国3188の郵便局のうち57.5％に当たる1834局、全13支社で不適切な点呼や記録簿の改ざんが確認されたと発表した。1月下旬から3月上旬までのアルコールチェックの実施状況を調査した。トラックやバンでの不適切点呼に続き、安全運転を軽視する不祥事がさらに拡大した。バイクは貨物自動車運送事業法の対象外の