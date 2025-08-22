経営再建中の日産自動車は２２日、約５年ぶりに全面改良した新型の軽自動車「ルークス」を、今秋頃に発売すると発表した。国内では約３年ぶりとなる新型車投入で巻き返しを図るが、ホンダなどが固めた軽市場の切り崩しは容易ではなく、販売動向は今後の再建にも影響しそうだ。ルークスは２００９年に初代モデルを発売し、今回が４代目となる。価格は１６０万円台からの予定。見通しの悪い場所で死角部分をモニターに映すなど