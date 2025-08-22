歌手でタレントの森口博子が21日に自身のアメブロを更新。88歳の母親が作ってくれた手作り弁当を公開した。【映像】「35歳に見える」と話題の森口博子の水着姿＆すっぴんショットこの日、森口は「ここのところ、やる事がたくさん」と切り出し「88歳の母がお弁当作ってくれました」と写真とともに報告。弁当の中身について「卵焼き ふるさと福岡の味がめ煮 オクラの胡麻和え」と紹介した。続けて「母曰くポイントは丸美屋さん