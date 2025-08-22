ワインの醸造に使用するブドウは今、収穫時期を迎えています。しかし、南陽市のブドウ畑では連日の猛暑で一部のブドウの実がひからびる被害が出ています。南陽市のワイナリーグレープリパブリックが所有するブドウ畑です。こちらではワインの醸造に使用する「デラウェア」の収穫が行われていました。遠藤恭兵さん「上から日光が当たるので上のほうだけ水分が無くなってしおれてしまっているこういうブドウはワインには