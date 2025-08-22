銀座コージーコーナーは、サンリオのキャラクターとのコラボスイーツ「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」を、29日から全国の銀座コージーコーナー生ケーキ取扱店で、期間限定で販売する。【写真】「サンリオキャラクターズスイーツ新聞」リーフレット銀座コージーコーナーと、世代を超えて愛されているサンリオキャラクターズが初コラボレーション。サンリオのキャラクターたちが銀座コージーコー