【モデルプレス＝2025/08/22】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのポテトサラダを披露した。【写真】石川梨華「美味しそう」と話題の手作りポテトサラダ◆石川梨華、お手製ポテトサラダ公開石川は「ポテサラ作った」とつづり、写真を公開。きゅうりやウインナーが入ったお手製のポテトサラダを披露し、「＃チャーミークッキング」と添えている。この投稿にネット上では「美