グローバルグループ・NEXZの冠番組『NEXZとCafeへ』が、MBSテレビで4種連続放送されることが決まった。初回は9月30日深夜0時26分〜（関西ローカル）。【写真】NiziUの弟分・NEXZ初の全国ツアーが開幕！番組では、メンバー全員が甘いもの好きな 「スイーツ男子」のNEXZ。関西出身のメンバー3人を各チームに振り分け、大阪の有名なカフェを調査する。さらに、3チームがジャンルの違うカフェで学んだ経験をいかし、スイーツ作りに