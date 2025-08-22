「ミス・ワールド・ジャパン2025」ファイナリスト発表会見が22日、都内で行われ、ファイナリスト34人（2人欠席）が意気込みなどを語った。神奈川県出身で大手食品メーカー勤務の遠矢莉々花さん（28）は世界を取り巻く食の課題について語り「水産物などの持続可能性が失われています。今後は人口の増加でタンパク質が不足することも懸念されていて、未来の子どもたちのためにも自分の活動で1人でも多くの方が課題に気づいて行動に変