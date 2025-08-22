OSK日本歌劇団のトップスター、翼和希が22日、東京・新橋演舞場で「レビュー夏の踊り」の初日を迎えた。昨年9月にトップスターに就任し、そのお披露目公演。「身の引き締まる思い。最後に階段を降りたとき、周りで皆が迎えて入れてくれている状況にうれしい気持ちとともに責任を感じる」と心境を語り、「OSKの歴史を紡いでいく一人として、しっかりと責任を持っていかないといけない」とまっすぐな目で話した。同期で娘役