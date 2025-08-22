瀬戸内地方は、岡山県を中心に晴れていますが、香川県では熱帯低気圧や湿った空気の影響で雲が広がり局地的に激しい雨が降っています。雨は次第に止んで、夜はおおむね晴れの天気になるでしょう。 23日は熱帯低気圧に伴う湿った空気が流れ込んで、雲が広がりやすい見込みです。午後は雷雨のところがあるでしょう。激しく降るおそれがあるため、雨の降り方に注意してください。朝の最低気温は岡山で26度、津山で25度、高松で27度の