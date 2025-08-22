パレスチナ自治区ガザとの境界近くに展開する戦車＝21日、イスラエル側から撮影（AP＝共同）【エルサレム共同】イスラエルのネタニヤフ首相は21日のビデオ声明で、パレスチナ自治区ガザの停戦と全ての人質解放に向けたイスラム組織ハマスとの交渉の即時再開を指示したと発表した。改めて「イスラエルが受け入れ可能な条件」を要求した。ガザの中心都市、北部ガザ市制圧計画の実施に向けた手続きを進めるとも強調し、ハマスへの圧