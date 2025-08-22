第9回「アフリカ開発会議（TICAD）」で来日中の各国首脳夫妻らと懇談される天皇、皇后両陛下＝22日午後、皇居・宮殿（代表撮影）天皇、皇后両陛下は22日、第9回「アフリカ開発会議（TICAD）」で来日中のアフリカ各国首脳夫妻らを皇居・宮殿に招き、飲食を共にしながら懇談された。27カ国・1機関から計37人が参加し、秋篠宮ご夫妻や両陛下の長女愛子さまら皇族が同席して和やかに会話を弾ませた。天皇陛下はあいさつで「30年以