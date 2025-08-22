きょう発表された7月の消費者物価指数、伸び率は3％を超えて依然、高止まり。特に生鮮食品の値上がりを招いているのが“猛暑”ですが、その影響は秋も続きそうです。埼玉県にあるスーパー。買い物客が気にしていたのは…「お米がやっぱり高い。トマトは高いけど、夏野菜で、どうしても体が要求する」「豚肉は（価格が）上がりましたね。卵も高くなって、夏の間に産まないというから」野菜や肉、コメなどの値上がり。けさ発表された