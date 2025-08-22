大阪市は22日、区役所のテレビや、テレビ受信機能が付いている公用車のカーナビ、職員の公用携帯電話計78台でNHKと受信契約を結んでいなかったと発表した。最長で2007年度から未契約だった。カーナビ48台のうち28台は消防局の緊急車両。全国で未契約発覚が相次いだのを受けて市が調査していた。未払い分を精査し、さかのぼって支払う。