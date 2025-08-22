NBAのブルズはNBA史上最年少となる22歳でMVPに輝くなど活躍したデリック・ローズさんの背番号「1」を永久欠番にすることを日本時間22日に発表しました。ローズさんは2008年ドラフト全体1位でブルズに指名されると、新人王を獲得。プロ3年目の10─11シーズンにはMVPに輝き、ブルズでは15─16シーズンまで在籍します。その後はニックス、キャバリアーズ、ティンバーウルブズ、ピストンズ、グリズリーズを渡り歩き、プロ17年目の昨年9