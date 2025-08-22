新潟県警は22日、同県糸魚川市の北陸自動車道上り線で19日にトレーラーが横転し炎上した事故で、運転席から見つかった遺体の身元は福島県郡山市の会社員菅野正則さん（45）と判明したと発表した。焼死だった。新潟県警は事故原因を詳しく調べる。現場は子不知トンネルの直線。県警によると、菅野さんは福島県から福井県に向かう途中だった。19日午前0時20分ごろ、目撃者から110番があった。