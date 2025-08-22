天皇皇后両陛下はTICAD＝アフリカ開発会議に出席した各国の首脳らを招き茶会を催されました。午後3時頃、陛下と和服姿の皇后さまは皇居・宮殿で、TICADに出席したアフリカ各国の首脳夫妻を出迎え、握手を交わされました。TICADに伴う茶会は6年ぶりで、秋篠宮ご夫妻や振袖姿の愛子さま、佳子さまなど皇族方も出席し、国王夫妻には膝を落とした挨拶で敬意を示されました。陛下は「この会議がアフリカ諸国の更なる発展と人々の幸せに