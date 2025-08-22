肌の露出が増える季節…腕や脇などの体毛が気になるといった理由から、小中学生を中心に増えているのが「キッズ脱毛」です。 【写真を見る】親子で考えたい「キッズ脱毛」各種データなど 美容皮膚科が全国の小中学生を対象とした調査によりますと、小学生の8割以上、中学生の9割以上が「自分の体毛が気になる」と回答しています。 「体毛が気になるタイミング」は、小学生女子は「半袖・半ズボンの時」、小学生男子が「プ