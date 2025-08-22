ルビオ米国務長官（AP＝共同）【ワシントン共同】ルビオ米国務長官と欧州各国の国家安全保障担当高官は21日、ロシアとの戦闘終結後のウクライナに提供する「安全の保証」の軍事オプションについて電話で協議した。ロイター通信が伝えた。詳細は明らかになっていない。関係者は「詰めの調整が必要だ」と述べた。議論したのは英仏独伊やフィンランド、北大西洋条約機構（NATO）など。トランプ大統領は米軍の派遣を否定しており、