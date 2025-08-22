水中ドローンで撮影された小笠原丸とみられる船体。魚雷で開いたと思われる穴などが確認できた＝11日、北海道増毛沖（白鳥建設工業提供）終戦直後、南樺太（現ロシア・サハリン南部）からの引き揚げ船3隻が、北海道・留萌沖で旧ソ連軍とみられる潜水艦に攻撃され、約1700人が死亡・行方不明となった「三船遭難事件」を巡り、留萌市の港湾建設会社が沈んだ小笠原丸とみられる船の動画撮影に成功した。事件から80年の22日、市内で