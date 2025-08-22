詐欺サイトの発見数を競う大会で優秀な成績を収め、表彰された学生ら＝22日午後、愛知県警本部ショッピングサイトに見せかけ代金をだまし取る詐欺サイトの発見数を学生らが競う大会を愛知県警が開催し、成績優秀者の表彰が22日、県警本部で行われた。1カ月の期間で参加者からの通報は延べ1万件を超え、最多の4426件を発見した愛知工業大3年冨岡千遥さん（20）は「詐欺サイトを減らせたことを評価してもらい励みになった」と話し