岡山商工会議所／松田久 会頭アリーナで街が変わる岡山の未来を語るシンポジウム 岡山市が整備を計画している新アリーナの建設について、岡山商工会議所の松田久会頭はKSBの取材に対し、企業から集める寄付金などの見込み額について、「2025年中にはめどが立つ」と話しました。 女子バレーボール・SVリーグの岡山シーガルズが主催して21日に開かれた「アリー