22日午後、JR日豊本線の津久見駅に向かっていた上りの特急列車が一時停電するトラブルがありました。 電気を供給するパンタグラフのカバーが外れていて一時、点検のため津久見駅から佐伯駅の間の上下線が運転見合わせとなりましたが、午後6時ごろ運転を再開しています。 JRによりますと22日午後3時ごろJR日豊本線の津久見駅に向かっていた上りの特急にちりんが一時停電しました。 津久見駅 その後の調査