世界最大のミスコンテスト「ミス・ワールド・ジャパン2025」のファイナリスト発表会見が22日、東京・歌舞伎座タワーで開催され、ファイナリスト34人（欠席2人）が出席した。千葉県出身で教育NPOで働いている田中香穂さん（28）は3度目の挑戦。「何度でも挑戦し続ける理由は、教育格差をなくしたい、子どもたちが自由に夢を描ける社会を作りたいという思いがあるからです」とし、「社会のために行動し続ける心を持ったリーダーたち