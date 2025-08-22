「ミス・ワールド・ジャパン2025」ファイナリスト34人（欠席2人）の発表会見が22日、都内で開催された。アクション女優として活動する悠立（ゆうち）彩乃さん（26）は自身の考える「美」を「思いやり」と話した。4歳から空手を学んでおり、特に心に残っているのが「礼に始まり礼に終わる」教えだという。「相手への敬意や思いやりの心が、人生の基盤です」と真っすぐまなざしで語った。続けて「どんな時でも相手を思いやる、そして