大阪国際平和センターで始まった「ヒロシマ・ナガサキ原爆・平和展」＝22日午後、大阪市中央区原爆被害の実相を伝える「ヒロシマ・ナガサキ原爆・平和展」が22日、大阪市の大阪国際平和センター（ピースおおさか）で始まった。被爆80年に合わせて広島、長崎両市が主催し、両市の資料館がそれぞれ展示物を提供。核兵器廃絶の機運醸成へ、大阪・関西万博来場者の訪問にも期待する。12月27日まで。展示されているのは広島平和記念