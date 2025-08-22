国連のスペシャルデーであいさつするグテレス事務総長＝22日午前、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博は22日、国連のスペシャルデーを迎えた。式典に出席したグテレス事務総長は、広島と長崎への原爆投下後、日本は「平和と国際協力を選んだ」とし国連加盟以降は「核軍縮や人間の安全保障、持続可能な開発目標（SDGs）のたゆみない擁護者であり続けた」と評価した。また、先進国に温室効果ガス削減の数値目標を初めて課した「京