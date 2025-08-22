第1日、ホールアウトし、キャディーの吉田弓美子（左）とタッチを交わす桜井心那。7アンダーで首位＝大箱根CCCATレディース第1日（22日・神奈川県大箱根CC＝6652ヤード、パー72）桜井心那、鈴木愛、入谷響の3人が65をマークして首位に並んだ。2打差の4位に吉本ここね、藤田かれんらが続いた。68の8位に菅沼菜々らがつけた。年間ポイントランキングでトップの佐久間朱莉は70で回り23位。昨年覇者の川崎春花は73の60位で、前週優