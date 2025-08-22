インタビューに答える英国のジュリア・ロングボトム駐日大使＝22日英国のジュリア・ロングボトム駐日大使は22日、「自由で開かれたインド太平洋」の確保は英国にとっても直接的な関心事だとして、実現に向け日本と緊密に連携する考えを示した。英空母「プリンス・オブ・ウェールズ」を中核とする空母打撃群が12日に日本に寄港したことを受け、共同通信のインタビューに応じた。大使は、世界中の貿易のうち海上輸送は9割を占め