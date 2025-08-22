パドレスは21日（日本時間22日）、本拠地ペトコパークでジャイアンツ戦に臨み、8－4で勝利した。球界を代表する大エース、ジャスティン・バーランダー投手をKOし、同カード4連戦を3勝1敗で勝ち越し。22日（同23日）から始まるドジャースとの首位攻防3連戦に向けて弾みを付けた。ナ・リーグ西地区1位のドジャースと2位パドレスのゲーム差は、わずか1となっている。