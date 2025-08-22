子どものうつ病罹患率とカルシウム摂取量妊娠中にカルシウムを多く取るほど、生まれた子どもにうつ症状が現れるリスクが下がるとの研究結果を、愛媛大などのチームが22日までに国際学術誌に発表した。カルシウムがうつに予防的という報告はこれまでにあるが、母子の関連を調べた研究は初という。チームは「妊娠中の食生活が子どもの精神面に影響を与えることを示した」としている。研究は三宅吉博・愛媛大教授らが九州・沖縄7