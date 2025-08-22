財務省＝東京・霞が関国の2026年度一般会計の予算編成で、各省庁が財務省に提出する概算要求の総額が120兆円前後となり、3年連続で過去最大を更新する見通しであることが22日、分かった。金利上昇によって借金返済に充てる国債費が過去最大の30兆円規模に膨らむほか、物価高を反映させることで必要な政策経費も増える。財務省は8月末に要求を締め切る。社会保障費が増えるほか、防衛費の要求額も過去最大となる公算が大きい。