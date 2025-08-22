福岡地裁福岡市早良区で昨年8月、軽乗用車で対向の路線バスに衝突し、後部座席の7歳と5歳の姉妹を死亡させたなどとして、自動車運転処罰法違反（過失致死傷）の罪に問われた母親の古賀千尋被告（33）の論告求刑公判が22日、福岡地裁（今泉裕登裁判長）であり、検察側は禁錮4年を求刑した。弁護側は寛大な処分を求め、結審した。判決は9月24日。検察側は論告で「2人の人生はまだ始まったばかりで、明るい未来は突如奪われた」と