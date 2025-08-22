デジタルカメラ市場の推移カメラ大手がミラーレスカメラの新製品を続々と投入している。高品質な画像や動画の投稿が好まれる交流サイト（SNS）の普及で、人工知能（AI）などで撮影補助技術を高めた機種が人気だ。高機能化でデジタルカメラ全体の平均単価が上昇、昨年は12年前と比べ6倍超となった。写真が撮れるスマートフォンの普及で出荷台数は減少傾向だが、各社は商機を見いだし攻勢をかける。カメラ映像機器工業会（東京）